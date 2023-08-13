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Испания

Сегодня, 09:04

Анчелотти оценил дебют Беллингема за «Реал»

Мария Гусева
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру полузащитника Джуда Беллингема в матче 1-го тура чемпионата Испании-2023/24 против «Атлетика» (2:0).

Эта игра стала дебютной для 20-летнего англичанина в составе мадридского клуба. Полузащитник отметился забитым голом.

«Беллингем очень хорош, у него есть характер, он очень замотивирован. Джуд — выдающийся футболист», — цитирует Marca Анчелотти.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в июле 2023 года. По данным портала Transfermarkt.com, испанский клуб заплатил за хавбека 103 миллиона евро.

Джуд Беллингем
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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