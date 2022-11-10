Симеоне назвал причину неудач «Атлетико»

10 ноября, 13:18
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о причинах серии неудач мадридского клуба. В матче 14-го тура чемпионата Испании клуб из Мадрида уступил «Мальорке» (0:1).
«Мы продолжаем совершать ошибки в защите, что очень волнует. После замен мы заиграли интереснее, но этого все равно оказалось мало, мы вновь терпим разочарование. Следует изрядно поработать, чтобы исправить ситуацию. Оптимизма добавляет тот факт, что команда не сдается. Во время перерыва на ЧМ-2022 у нас будет время для решения проблем. Я надеюсь, после паузы футболисты вернутся полными решимости преодолеть нелегкое положение», — сказал аргентинский специалист на послематчевой пресс-конференции.
«Атлетико» продлил свою безвыигрышную серию до 5 матчей подряд. У команды 3 поражения и 2 ничьи в последних встречах.
На данный момент мадридский клуб занимает 6-е место в чемпионате Испании, «Мальорка» поднялась на 10-ю строчку.
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