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Испания

10 ноября, 13:18

Симеоне назвал причину неудач «Атлетико»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о причинах серии неудач мадридского клуба. В матче 14-го тура чемпионата Испании клуб из Мадрида уступил «Мальорке» (0:1).

«Мы продолжаем совершать ошибки в защите, что очень волнует. После замен мы заиграли интереснее, но этого все равно оказалось мало, мы вновь терпим разочарование. Следует изрядно поработать, чтобы исправить ситуацию. Оптимизма добавляет тот факт, что команда не сдается. Во время перерыва на ЧМ-2022 у нас будет время для решения проблем. Я надеюсь, после паузы футболисты вернутся полными решимости преодолеть нелегкое положение», — сказал аргентинский специалист на послематчевой пресс-конференции.

«Атлетико» продлил свою безвыигрышную серию до 5 матчей подряд. У команды 3 поражения и 2 ничьи в последних встречах.

На данный момент мадридский клуб занимает 6-е место в чемпионате Испании, «Мальорка» поднялась на 10-ю строчку.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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16%

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Диего Симеоне
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