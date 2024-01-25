Главный тренер Хави не исключил уход из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что покинет клуб, если команда будет показывать неудовлетворительные результаты.

24 января «Барса» в дополнительное время уступила «Атлетику» из Бильбао (2:4) в матче 1/4 финала Кубка Испании.

«Я сказал, что если мы не будем соответствовать уровню конкурентоспособности, то для меня будет нормально покинуть свой пост. Мы в большом клубе — в «Барселоне». Мы боролись и много работали. Если вы не побеждаете, то тренер в опасности», — цитирует Хави Marca.

На данный момент «Барселона» отстает от «Реала» на 7 очков в турнирной таблице ла лиги, а от лидирующей «Жироны» — на 8.