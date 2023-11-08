Главный тренер «Реала» Анчелотти назвал страны, которые хочет посетить на пенсии

Сегодня, 19:50
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, чем займется на пенсии. Он также признался, что больше всех стран любит Италию.
«Моя супруга из Канады, из Ванкувера, но я скоро вернусь на родину, в Италию. Это точно. Родина — лучшее место в мире, даже несмотря на летнюю жару. Я видел много мест в мире за свою жизнь, но больше всего на свете люблю Италию.
Я хотел бы посетить Австралию, а также Аргентину. У меня, надеюсь, будет время сделать это, в компании супруги и внуков. У меня пятеро внуков», — цитирует Анчелотти ITASportPress.
«Реал» после 12 туров ла лиги занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Контракт 64-летнего специалиста с мадридцами истекает летом 2024 года.