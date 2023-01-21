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Испания

Сегодня, 16:21

Анчелотти о возможном уходе Камавинги: «Он неприкасаем, как и Модрич с Кроссом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Эдуарда Камавинги.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать французского хавбека. Затем агент Камавинги заявил, что игрок очень счастлив в «Реале».

«Эта команда неприкасаема, не только ветераны, но и игроки, которые отдают все на поле — например, как Себальос. Все, кто написал историю клуба, будут у меня играть. Камавинга неприкасаем, как Модрич и Кроос», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2027 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Карло Анчелотти
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