Анчелотти о возможном уходе Камавинги: «Он неприкасаем, как и Модрич с Кроссом»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Эдуарда Камавинги.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать французского хавбека. Затем агент Камавинги заявил, что игрок очень счастлив в «Реале».
«Эта команда неприкасаема, не только ветераны, но и игроки, которые отдают все на поле — например, как Себальос. Все, кто написал историю клуба, будут у меня играть. Камавинга неприкасаем, как Модрич и Кроос», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2027 года.
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