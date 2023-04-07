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Испания

Сегодня, 09:36

Анчелотти спрогнозировал выход «Осасуны» в финал Кубка Испании во время диалога с тренером памплонцев

Руслан Минаев
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press
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Появилось видео диалога главного тренера «Реала» Карло Анчелотти и наставника «Осасуны» Ягоба Аррасате во время матча команд в чемпионате Испании 18 февраля.

Испанские журналисты телеканала Movistar прочитали по губам, что итальянский специалист сказал своему испанскому коллеге: «Увидимся в финале Кубка Короля». На что Аррасате улыбнулся и обнял Анчелотти.

После их общения «Осасуна» в полуфинале Кубка Испании обыграла «Атлетик» (по сумме двух матчей — 2:1), а «Реал» выиграл у «Барселоны» (по сумме двух матчей 4:1).

Финал Кубка Испании состоится 6 мая на Олимпийском стадионе в Севилье.

Карло Анчелотти
ФК Осасуна
ФК Реал
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