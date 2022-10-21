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Сегодня, 19:58

Вальбуэна заявил, что Бензема полностью заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна прокомментировал получение победу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в голосовании за «Золотой мяч».

«Я рад за Бензема, он это заслужил. В жизни мы должны быть честными. Я всегда разделял вещи, происходящие на футбольном поле и вне его. Он провел потрясающий сезон. Когда ты играешь так много лет за такой клуб как «Реал Мадрид» и выступаешь хорошо, было бы необъективно, если бы я сказал, что он не заслужил награду», — приводит слова Вальбуэна Goal со ссылкой на 90 Football.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.

Источник: https://www.goal.com/en/news/valbuena-congratulations-ballon-d-or-benzema-sex-tape-scandal/blt7be208bd2ced92df
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Футбол
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