Вальбуэна заявил, что Бензема полностью заслужил «Золотой мяч»

Полузащитник греческого «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна прокомментировал получение победу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в голосовании за «Золотой мяч».

«Я рад за Бензема, он это заслужил. В жизни мы должны быть честными. Я всегда разделял вещи, происходящие на футбольном поле и вне его. Он провел потрясающий сезон. Когда ты играешь так много лет за такой клуб как «Реал Мадрид» и выступаешь хорошо, было бы необъективно, если бы я сказал, что он не заслужил награду», — приводит слова Вальбуэна Goal со ссылкой на 90 Football.

34-летний игрок в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров. В составе мадридского клуба футболист играет с 2009 года.