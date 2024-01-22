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Гонсалес: «Ухожу с чистой совестью из «Кадиса»

Алина Савинова
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Серхио Гонсалес высказался об уходе с поста главного тренера «Кадиса». Он возглавлял клуб с января 2022 года.

«Это были невероятные, замечательные годы. Мне выпала такая привилегия, но всему есть конец. Я ухожу с чистой совестью. Мы старались изо всех сил, хотя это ничего нам не принесло. В футболе много прекрасных вещей, такие моменты неприятны. Спасибо президенту и спортивному руководству, особенно Рафе, за доверие к нам. Игрокам — тоже. Они здесь — самое главное», — приводит Marca слова тренера.

«Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

21 января издание Relevo сообщило, что главным тренером команды станет Пабло Мачин. Ранее в испанских СМИ появилась информация, что «Кадис» может возглавить Гильермо Абаскаль, который на данный момент работает в «Спартаке».

Источник: https://www.marca.com/futbol/cadiz/2024/01/22/65ae7a93e2704e3c0a8b45a5.html
Футбол
ФК Кадис
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