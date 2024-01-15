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Сегодня, 18:35

Гранат считает, что «Реал» будет иметь значительное преимущество над «Атлетико» в матче Кубка Испании

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Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/24 «Атлетико» — «Реал».

«Реал» имеет значительное преимущество. В матче за Суперкубок не оставили камня на камне от «Барселоны». И с уверенностью должны провести следующий матч. Понятно, что игра с «Атлетико» будет другой. Команда Симеоне может навязать свой оборонительный футбол, к тому же играют на домашнем поле. Поэтому «Реалу» будет непросто. «Атлетико» может любому сопернику доставить неудобств. Не жду много голов в этой встрече. Но «Реал» такой клуб, который всегда борется до конца. Если эмоциональная составляющая мадридского «Реала» будет меньше, чем за Суперкубок, то им будет тяжелее против «Атлетико», — цитирует Граната ODDS.ru.

В воскресенье, 14 января, «Реал» в финале Суперкубка Испании обыграл «Барселону» со счетом 4:1 и завоевал свой 101-й титул в истории.

Матч 1/8 финала Кубка Испании сезона-2023/24 «Атлетико» — «Реал» пройдет в четверг 18 января в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и начнется в 23.30 мск.

Источник: Odds.ru
Владимир Гранат
ФК Реал
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