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Испания

Сегодня, 16:13

Гризманн рассказал, что больше не хочет переходить ни в один европейский клуб

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хочет, чтобы мадридский клуб стал его последней европейской командой.

«Я хочу, чтобы «Атлетико» был моим последним клубом в Европе. А затем я бы мог насладиться футболом в других местах. У меня есть желание продолжать играть здесь, я нахожусь на том уровне, который нужен команде», — цитирует Гризманна Atletico Universe.

В нынешнем сезоне 32-летний француз провел 15 матчей в ла лиге, забил девять голов и сделал две результативные передачи. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
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