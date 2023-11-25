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Испания

Сегодня, 12:31

Гризманн заявил, что хочет стать легендой «Атлетико»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о своем будущем в клубе.

«Я мотивирован быть кем-то важным в «Атлетико», быть легендой этого клуба. Я знаю, что должен это заслужить. У меня много целей на этот сезон, и да, я хочу выиграть ла лигу. Я никогда не делал этого, это было бы красиво. Мы должны работать и посмотреть, повезет ли нам выиграть», — приводит слова Гризманна Marca.

32-летний француз вернулся в «Атлетико» в 2021 году. Ранее он играл за мадридцев с 2014 по 2019 годы.

В текущем сезоне Гризманн провел 16 матчей за испанский клуб, забил 12 мячей и отдал 1 голевую передачу.

Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
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