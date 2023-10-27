Гюндоган допустил, что Винисиусу нравится освистывание болельщиков

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган перед матчем с «Реалом» в 11-м туре ла лиги поделился мнением о поведении вингера Винисиуса Жуниора. Футболиста часто освистывают болельщики.

«Некоторые могут расценить действия Винисиуса как провокацию, но для меня это не так. Он уже знает, за какие вещи его будут освистывать. Может быть, ему нравится, когда его освистывают, я не знаю. Некоторые игроки используют свист в их адрес как дополнительную мотивацию», — цитирует Гюндогана Esport3.

Матч «Барселона» — «Реал» пройдет завтра, 28 октября, на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса и начнется в 17.15 мск.