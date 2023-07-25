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Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган назвал лучшего игрока в истории каталонского клуба.
«У «Барселоны» был лучший игрок в истории футбола — Лео Месси. Наблюдать за его игрой в течение 10-15 лет было невероятно. Хотел бы я поиграть с ним», — цитирует Гюндогана Mundo Deportivo.
Ранее Гюндоган назвал двух футболистов, которые заслуживают «Золотой мяч» в 2023 году.
32-летний Гюндоган этим летом заключил соглашение с каталонцами до 2025 года с опцией продления еще на сезон. В контракте прописана сумма отступных 400 миллионов евро.