Гюндоган: «У «Барселоны» был лучший игрок в истории футбола — Месси»

Новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган назвал лучшего игрока в истории каталонского клуба.

«У «Барселоны» был лучший игрок в истории футбола — Лео Месси. Наблюдать за его игрой в течение 10-15 лет было невероятно. Хотел бы я поиграть с ним», — цитирует Гюндогана Mundo Deportivo.

Ранее Гюндоган назвал двух футболистов, которые заслуживают «Золотой мяч» в 2023 году.