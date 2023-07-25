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Испания

Сегодня, 14:40

«Реал Сосьедад» намерен подписать 20-летнего нападающего Фиабему

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» намерен купить нападающего Брайана Фиабему, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 20-летний игрок может быть приобретен в статусе свободного агента после того, как этим летом он принял решение расстаться с «Челси».

Фиабема перешел в лондонский клуб в январе 2020 года. Первую часть сезон-2022/23 он провел в аренде в клубе «Форест Грин Роверс», за который сыграл 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Реал Сосьедад
ФК Челси
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