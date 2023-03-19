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Испания

Сегодня, 18:45

Хавбек «Реала» Кроос считает, что Азара не стоит жалеть

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился мнением о положении одноклубника Эдена Азара в команде. В этом сезоне бельгиец сыграл лишь в трех матчах.

«Не думаю, что у Эдена плохая жизнь. Стоит пожалеть людей, у которых времена хуже. Дело не в деньгах, просто я никого не жалел в футболе.

Я думаю, что жалость неуместна. Я очень хорошо знаю Эдена, мы часто разговариваем, но мне жаль только тех, кто попал в очень плохую ситуацию, а Азар не из их числа», — цитирует Крооса Diario AS.

В текущем сезоне 32-летний бельгиец сыграл 7 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей. В последний раз Азар выходил на поле 3 января в матче Кубка Испании против «Касереньо» (1:0).

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Тони Кроос
Эден Азар
ФК Реал
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