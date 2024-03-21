Хави дисквалифицирован на два матча ла лиги из-за удаления во время игры с «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави дисквалифицирован на два матча ла лиги из-за поведения во время игры с «Атлетико» (3:0), сообщает Sport.es.

Во встрече 29-го тура ла лиги в Мадриде специалист получил два предупреждения за споры с арбитром и был удален. Матч прошел 17 марта.

По данным источника, Хави отстранен на две игры: он не сможет присутствовать в технической зоне на матчах против «Лас-Пальмаса» и «Кадиса».

К матчу с «Реалом» 21 апреля Хави уже вернется на бровку.