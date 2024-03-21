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Испания

21 марта, 14:13

Хави дисквалифицирован на два матча ла лиги из-за удаления во время игры с «Атлетико»

Виктория Кравченко
Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Хави дисквалифицирован на два матча ла лиги из-за поведения во время игры с «Атлетико» (3:0), сообщает Sport.es.

Во встрече 29-го тура ла лиги в Мадриде специалист получил два предупреждения за споры с арбитром и был удален. Матч прошел 17 марта.

По данным источника, Хави отстранен на две игры: он не сможет присутствовать в технической зоне на матчах против «Лас-Пальмаса» и «Кадиса».

К матчу с «Реалом» 21 апреля Хави уже вернется на бровку.

На данный момент «Барселона» занимает второе место ла лиги с 64 очками, набранными в 29 матчах.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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