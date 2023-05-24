Хави объяснил, почему «Барселона» проиграла два матча подряд

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Вальядолида» (1:3) в матче 36-го тура чемпионата Испании. Он признал, что у команды недостаточно мотивации с момента завоевания чемпионского титула.

«Нам сложно готовиться к этим матчам сейчас, когда цель уже достигнута. Эти результаты являются следствие отсутствия напряжения, но мы все равно пытались. У нас были хорошие моменты в первом тайме, но мы проиграли во втором», — цитирует Marca Хави.

«Вальядолид» набрал 38 очков и поднялся на 17-ю строчку, покинув зону вылета. «Барселона» ранее уже гарантировала себе чемпионство.