Хави подал в суд на журналиста из-за обвинений в грубости

Главный тренер «Барселоны» Хави подал в суд на журналиста Мануэля Жабуа из El Pais и Cadena SER за его высказывания по поводу того, что получал грубые сообщения, сообщает Relevo.

Хави, который с октября резко критиковал прессу, решил подать в суд, посчитав эти заявления абсолютно ложными и оскорбляющими его честь.

В ноябре 2023 года журналист El Pais Рамон Беса написал статью, в которой назвал каталонскую команду «Клоуны Европы». После этого Жабуа рассказал о критике со стороны тренера «Барселоны», заявив о грубых сообщениях в конфиденциальной переписке.