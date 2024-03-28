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Испания

28 марта, 03:29

Хави подал в суд на журналиста из-за обвинений в грубости

Евгений Козинов
Корреспондент
Хави.
Фото Reuters
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Главный тренер «Барселоны» Хави подал в суд на журналиста Мануэля Жабуа из El Pais и Cadena SER за его высказывания по поводу того, что получал грубые сообщения, сообщает Relevo.

Хави, который с октября резко критиковал прессу, решил подать в суд, посчитав эти заявления абсолютно ложными и оскорбляющими его честь.

В ноябре 2023 года журналист El Pais Рамон Беса написал статью, в которой назвал каталонскую команду «Клоуны Европы». После этого Жабуа рассказал о критике со стороны тренера «Барселоны», заявив о грубых сообщениях в конфиденциальной переписке.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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