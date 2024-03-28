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Испания

28 марта, 08:58

«Реал» продлит контракты с Начо и Васкесом

Виктория Кравченко
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«Реал» готов подписать новые контракты с Начо и Лукасом Васкесом, сообщает AS. Оба соглашения будут рассчитаны до лета 2025 года.

Также сообщалось, что мадридцы планируют продлить соглашение с Тони Кроосом.

Официальное объявление о продлении контрактов со всеми тремя футболистами ожидается на следующей неделе.

В этом сезоне 34-летний Начо провел 21 матч в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

32-летний Васкес в 22 игре в ла лиге забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Лукас Васкес
Хосе Игнасио Фернандес Иглесиас (Начо)
ФК Реал
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