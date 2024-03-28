«Реал» продлит контракты с Начо и Васкесом

28 марта, 08:58
«Реал» готов подписать новые контракты с Начо и Лукасом Васкесом, сообщает AS. Оба соглашения будут рассчитаны до лета 2025 года.
Также сообщалось, что мадридцы планируют продлить соглашение с Тони Кроосом.
Официальное объявление о продлении контрактов со всеми тремя футболистами ожидается на следующей неделе.
В этом сезоне 34-летний Начо провел 21 матч в ла лиге, не отметившись результативными действиями.
32-летний Васкес в 22 игре в ла лиге забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.