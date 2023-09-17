Хави — о матче с «Бетисом»: «У нас было много великолепных моментов. Так и надо»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, чего не хватило команде в матче 5-го тура ла лиги с «Бетисом» (5:0).

«Игра получилась неидеальной, но отличной. Я доволен тем, с каким удовольствием играли футболисты, они хорошо провели время. Сегодня было ощущение, будто мы на «Камп Ноу». У нас было много великолепных моментов. Так и надо», — цитирует Хави Marca.

После пяти туров чемпионата Испании «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 13 очков. У «Бетиса» 7 очков и 9-я строчка.