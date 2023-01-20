Хави похвалил игроков «Барселону» за отношение к матчу с «Сеутой»

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Главный тренер Хави прокомментировал победу над «Сеутой» (5:0) в матче 1/8 финала Кубка Испании.
«Прежде всего хочу отметить отношение команды. Это очень важно. У нас был опыт матча с «Интерсити» на предыдущей стадии. Во втором тайме мы были очень хороши. Нелегко играть на таких стадионах», — цитирует Football Espana Хави.
Соперник «Барселоны» по 1/4 финала станет известен в пятницу, 20 января, когда состоится жеребьевка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования