Хави: «Ферран Торрес — пример для всех»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что нападающий Ферран Торрес должен быть примером для других игроков.

«Надо отдать ему должное. Он смог переломить ситуацию в одиночку. Он обладает впечатляющим менталитетом. Он пример для всех», — приводит пресс-служба клуба слова Хави.

В субботу, 16 сентября, «Барселона» на своем поле сыграет против «Бетиса» в 5-м туре чемпионата Испании. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.