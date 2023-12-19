Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:24

Хави признался, что иногда ему неприятно быть тренером «Барселоны»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что ему иногда неприятно быть тренером каталонского клуба. 43-летний специалист возглавляет сине-гранатовых с ноября 2021 года.

«Я верю в то, чем занимаюсь. Я самый ответственный и позитивный человек. Я думаю, что мы можем провести отличный сезон. Иногда может быть неприятно быть тренером «Барселоны», но если ты хочешь стать элитным тренером, тебе придется смириться с этим», — цитирует Хави Barca Universal.

После 17 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 35 очков. Контракт Хави рассчитан до середины 2025 года.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
По факту угроз в адрес семьи Романа Рудакова возбуждено уголовное дело
Премьер Польши провел отставки руководителей всех спецслужб страны
Что известно о смерти Пухляша из Little Big. Главное
В Калуге началось производство среднеразмерных кроссоверов
Популярное видео
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Валенсия»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Винисиус может восстановиться к матчам за Суперкубок Испании в январе