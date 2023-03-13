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Испания

Сегодня, 03:18

Хави о матче с «Атлетиком»: «Эта победа на вес золота»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Испании против «Атлетика» (1:0).

«Опять все то же самое. Нужно играть и атаковать лучше. Мы повели в счете на сложном стадионе, в итоге приходится терпеть, это нормально. Эта победа на вес золота, мы сохранили отрыв в 9 очков. Подходим к класико с уверенностью. Мы заслужили победу.

У нас было 2-3 явных момента. Мы должны были закрывать этот матч. Но уверенность в обороне тоже важна. Нужно совершенствоваться и быть более спокойными и терпеливыми в атаке. Я очень доволен нашим положением. Мы на 9 очков опережаем «Реал», победителя Ла Лиги и Лиги чемпионов", — приводит слова Хави DAZN.

«Барселона» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Реал» на 9 очков. «Атлетик» с 33 очками — на девятой строчке.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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