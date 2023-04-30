Хави о 4:0 с «Бетисом»: «Мы смогли сделать еще один шаг к титулу»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (4:0).

«После удаления игра повернулась к нам лицом, но мы и так уже хорошо начали матч, забив быстрый гол. Нам удалось перестроить команду, и мы смогли сделать еще один шаг к титулу. Для меня понятны две желтые карточки Эдгара, особенно вторая. Дважды это были перспективные атаки», — приводит слова Хави Marca.

Каталонцы играли в большинстве с 33-й минуты. Хавбек «Бетиса» Эдгар Гонсалес получил две желтые карточки и был удален с поля.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице ла лиги, набрав 79 очков. «Бетис» располагается на 6-й строчке — 49 очков.