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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал последний матча защитника каталонцев Жерара Пике в профессиональной карьере в игре 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (2:0).
3 ноября 35-летний футболист объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.
«Это был исторический вечер для всех, но особенно для Жерара. Он провел отличную игру, и мы хотели проводить его наилучшим образом. Я сказал ему, что он — легенда команды. Мы очень благодарны ему», — приводит слова Хави Marca.
Пике — воспитанник «Барселоны». За 14 лет в каталонском клубе он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз Суперкубка. Также он 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
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