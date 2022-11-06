Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал последний матча защитника каталонцев Жерара Пике в профессиональной карьере в игре 13-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (2:0).

3 ноября 35-летний футболист объявил, что покинет «Барселону» и завершит профессиональную карьеру.

«Это был исторический вечер для всех, но особенно для Жерара. Он провел отличную игру, и мы хотели проводить его наилучшим образом. Я сказал ему, что он — легенда команды. Мы очень благодарны ему», — приводит слова Хави Marca.

Пике — воспитанник «Барселоны». За 14 лет в каталонском клубе он 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз Суперкубка. Также он 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.