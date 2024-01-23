Хави считает «Атлетик» из Бильбао одной из самых сильных команд чемпионата Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящую игру каталонцев с «Атлетиком» в 1/4 финала Кубка Испании, которая состоится 23 января в Бильбао.

«На пути к титулу мы встретились с неудобным соперником, с которым не хотели бы пересекаться. Мы будем играть с ними на их домашнем стадионе, при их болельщиках. Это одна из самых сильных команд чемпионата Испании. Они оказывают очень сильное давление и в целом делают все на высоком уровне. Сценарий матча будет крайне сложным, но мы готовы. Мы вернули хорошую игру, поэтому, надеюсь, этот матч станет прекрасным зрелищем», — цитирует тренера Mundo Deportivo.

В последний раз в рамках Кубка Испании «Барселона» и «Атлетик» встречались в сезоне-2021/22 на стадии 1/8 финала. Тогда со счетом 3:2 в дополнительное время победил клуб из Бильбао.