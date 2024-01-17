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Сегодня, 17:49

Хави: «Я думаю, «Барселона» ближе к успеху, чем к поражению»

Алина Савинова
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Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что не волнуется за будущие результаты команды. По его мнению, у сине-гранатовых есть все шансы, выиграть ла лигу, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

«Результаты всегда определяют будущее тренера. Я здесь, потому что цели были достигнуты. В прошлом году целью была ла лига, и мы ее выиграли, а также Суперкубок. И в этом году речь идет о завоевании титулов. Мы проиграли Суперкубок, но самыми важными турнирами для нас являются чемпионат, Кубок Испании и Лига чемпионов. Мы находимся в середине сезона. Я думаю, что мы ближе к успеху, чем к поражению. Я спокоен. Впереди три важных турнира, которые мы еще можем выиграть», — приводит Marca слова Хави.

14 января «Барселона» уступила «Реалу» в финале Суперкубка Испании (1:4). В турнирной таблице ла лиги «Барса» на данный момент занимает четвертое место, набрав 41 очко.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2024/01/17/65a6c45322601d43638b459b.html
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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