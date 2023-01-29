Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:28

Хави восхитился игрой Педри после матча «Барселоны» с «Жироной»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением от игре Педри в матче против «Жироны» (1:0). 20-летний футболист в этой встрече забил победный гол и провел свой сотый матч за каталонцев.

«Педри меняет мир. Он смотрит между линиями и атакует свободные зоны. Добавьте к этому голы, и мы говорим об одном из лучших полузащитников в мире в 20 лет», — цитирует тренера Goal.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

В этом сезоне Педри провел 18 матчей в ла лиге, забив 5 голов.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
Педри (Барселона)
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Полузащитник «Сельты» Суарес проведет остаток сезона в аренде в «Эспаньоле», а затем перейдет в «Вильярреал»