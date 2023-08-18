Хави: «Победы, ничьи или поражения для меня длятся 24 часа»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о двухматчевой дисквалификации по итогам матча 1-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:0).

«Я справлюсь с этим. Я не хочу говорить больше, потому что не хочу раздувать споры. Я четко высказал свою позицию Хетафе. Победы, ничьи или поражения для меня длятся 24 часа. Теперь я сосредоточен на том, что происходит непосредственно сейчас», — приводит Marca слова Хави.

Хави был удален во время игры за споры с арбитром встречи. Также на два матча за удар соперника локтем дисквалифицирован вингер клуба — Рафинья.

Во втором туре чемпионата Испании «Барселона» встретится «Кадисом». Игра пройдет 20 августа.