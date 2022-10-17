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Сегодня, 13:42

Хави взял на себя ответственность за поражение «Барселоны» от «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в матче 9-го тура ла лиги.

«У нас негативный цикл, но мы стараемся. У нас есть вера, самоуважение. Матч с «Реалом» был возможностью остаться лидерами, но мы уходим с пустыми руками. У нас были свои моменты, но мы ими не воспользовались, а «Реал» очень хорошо защищался. Я не думаю, что мы были плохи в первом тайме. Мы доминировали над Мадридом. У меня есть ощущение, что у нас были шансы. Во втором тайме они были очень хороши. Нам не хватило силы», — приводит слова Хави Marca.

Он также заявил, что если команда хочет побеждать, то необходимо менять менталитет. По его словам, «Барселона» играла с чувством собственного достоинства, но этого недостаточно.

«Я не показываю пальцем на игроков. Я несу ответственность. Это моя вина», — добавил Хави.

«Барселона» идет на второй строчке с 22 очками в 9 играх, каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше ла лиги.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/10/16/634c0fabca4741ff298b4577.html
Хави Эрнандес (Хави)
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