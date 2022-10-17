Фабрицио Романо: «Реал» продлит контракт с Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема в скором времени продлит контракт с мадридским клубом до 2024 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

34-летний француз выступает за «Реал» с июля 2009 года. За это время он првел за клуб 615 матчей, забил 328 мячей и отдал 160 результативных передач. Его контракт с испанской командой рассчитан до июня 2023 года.

По сообщениям СМИ, Бензема станет обладателем «Золотого мяча»-2022.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 17 октября, в Париже.