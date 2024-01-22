Хави — про ошибки судей: «У «Барселоны» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что у каталонцев было бы больше очков, если бы не судейские ошибки.

«Я помню пенальти в игре с «Хетафе», который не был назначен, нашумевший эпизод с Рафиньей в штрафной в игре с «Райо Вальекано», отмененный гол Феликса «Гранаде». У нас было бы на 6 очков больше. И это не оправдания, а реальность. Нам приходится сталкиваться с такими ситуациями на 94-й минуте. Но надо продолжать работать. Таков путь», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» в 1-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Хетафе» (0:0), в 9-м туре не смогла обыграть «Гранаду» (2:2), а в 14-м туре «Райо Вальекано» (1:1).

Каталонцы занимают третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 44 очка в 20 матчах.