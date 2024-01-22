Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:16

Хави — про ошибки судей: «У «Барселоны» было бы на 6 очков больше, и это не оправдания»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что у каталонцев было бы больше очков, если бы не судейские ошибки.

«Я помню пенальти в игре с «Хетафе», который не был назначен, нашумевший эпизод с Рафиньей в штрафной в игре с «Райо Вальекано», отмененный гол Феликса «Гранаде». У нас было бы на 6 очков больше. И это не оправдания, а реальность. Нам приходится сталкиваться с такими ситуациями на 94-й минуте. Но надо продолжать работать. Таков путь», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

«Барселона» в 1-м туре чемпионата Испании сыграла вничью с «Хетафе» (0:0), в 9-м туре не смогла обыграть «Гранаду» (2:2), а в 14-м туре «Райо Вальекано» (1:1).

Каталонцы занимают третье место в турнирной таблице ла лиги, набрав 44 очка в 20 матчах.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
4
0
Читайте также
Игорь Ларионов продлил контракт с «Торпедо» на три года
Россиянки Андреева и Тимофеева проиграли в четвертом круге Australian Open
Генсек ООН Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку в Донецке 21 января
В Ленобласти ввели особый режим на случай появления беспилотников ВСУ
Умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Популярное видео
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетик»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Реал» достиг принципиального соглашения по переходу Мбаппе