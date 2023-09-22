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Испания

Сегодня, 15:06

Хави заявил, что в ближайшее время продлит контракт с «Барселоной»

Руслан Минаев
Хави.
Фото AFP
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Главный тренер «Барселоны» Хави подтвердил, что в ближайшее время продлит контракт с каталонцами.

«Вопрос о продлении моего контракта был решен несколько дней назад, мы достигли соглашения, и об этом будет объявлено в ближайшее время. Я счастлив», — цитирует тренера клубная пресс-служба.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Под его руководством каталонцы стали чемпионами Испании в сезон-2022/23 и выиграли Суперкубок страны.

В текущем сезоне «Барселона» с 10 очками занимает третье место в ла лиге после четырех туров.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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