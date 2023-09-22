Беллингем пропустил тренировку «Реала» за два дня до дерби с «Атлетико»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пропустил тренировочное занятие мадридцев в пятницу, 22 сентября, сообщает AS.

По информации источника, 20-летний англичанин пожаловался на проблемы с желудком. При этом медицинский штаб «Реала» уверен, что состояние полузащитника придет в норму к матчу с «Атлетико» в 6-м туре ла лиги. Мадридское дерби пройдет в воскресенье, 24 сентября.

Беллингем перешел в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Он провел за «сливочных» шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отметился одной голевой передачей.