«Хетафе» дома вырвал победу у «Осасуны», Гринвуд впервые с января 2022 года появился на поле

«Хетафе» обыграл «Осасуну» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании — 3:2.

У победителей голами отличились Стефан Митрович, Хосе Анхель Кармона и Неманья Максимович. У гостей отметились Икер Муньос и Анте Будимир, реализовавший пенальти.

В этом матче за «Хетафе» дебютировал арендованный у «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд. Он вышел на поле на 77-й минуты. Он не играл с января 2022 года.

«Хетафе» набрал 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» с 6 баллами на счету идет на 12-й строчке.