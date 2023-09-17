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Испания

Сегодня, 17:11

«Хетафе» дома вырвал победу у «Осасуны», Гринвуд впервые с января 2022 года появился на поле

Виктория Кравченко
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«Хетафе» обыграл «Осасуну» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании — 3:2.

У победителей голами отличились Стефан Митрович, Хосе Анхель Кармона и Неманья Максимович. У гостей отметились Икер Муньос и Анте Будимир, реализовавший пенальти.

В этом матче за «Хетафе» дебютировал арендованный у «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд. Он вышел на поле на 77-й минуты. Он не играл с января 2022 года.

«Хетафе» набрал 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» с 6 баллами на счету идет на 12-й строчке.

Испания. Ла Лига. 5-й тур
17 сент, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
3:2
Осасуна

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
ФК Осасуна
ФК Хетафе
0
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 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
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 Реал 4 4 0 0 8-2 12
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
14
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
15
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
16
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
17
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
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 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 - : -
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
18.09 22:00
Гранада – Жирона
 - : -
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