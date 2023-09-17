«Хетафе» дома вырвал победу у «Осасуны», Гринвуд впервые с января 2022 года появился на поле

Сегодня, 17:11
«Хетафе» обыграл «Осасуну» в домашнем матче 5-го тура чемпионата Испании — 3:2.
У победителей голами отличились Стефан Митрович, Хосе Анхель Кармона и Неманья Максимович. У гостей отметились Икер Муньос и Анте Будимир, реализовавший пенальти.
В этом матче за «Хетафе» дебютировал арендованный у «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд. Он вышел на поле на 77-й минуты. Он не играл с января 2022 года.
«Хетафе» набрал 7 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» с 6 баллами на счету идет на 12-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|
2
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
3
|Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
4
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
5
|Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
8
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
9
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
10
|Хетафе
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
11
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
12
|Осасуна
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
14
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
15
|Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
16
|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
17
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|3 : 0
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|3 : 0
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|0 : 1
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|5 : 0
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|3 : 2
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|- : -
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -