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Испания

Сегодня, 20:45

«Осасуна» в дополнительное время обыграла клуб 3-го дивизиона в 1/16 Кубка Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Осасуна» в дополнительное время обыграла клуб 3-го дивизиона «Химнастик» в 1/16 Кубка Испании — 2:1.

В основное время в составе победителей забил Кике Гарсия, а за проигравших Пабло Фернандес. В дополнительное время победу «Осасуне» принес гол Эрика Монтеса, который забил в свои ворота.

На 84-й минуте красную карточку получил игрок «Химнастик» Фернандес, а на 119-й футболист «Осасуны» Пабло Ибаньес.

Соперник «Осасуны» по 1/8 финала турнира определится позже в результате жеребьевки.

Испания. Кубок. 1/16 финала
05 янв, 18:00. Nou Estadi (Таррагона)
Химнастик
1:2
Осасуна

ФК Осасуна
0
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