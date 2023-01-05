«Осасуна» в дополнительное время обыграла клуб 3-го дивизиона в 1/16 Кубка Испании

«Осасуна» в дополнительное время обыграла клуб 3-го дивизиона «Химнастик» в 1/16 Кубка Испании — 2:1.

В основное время в составе победителей забил Кике Гарсия, а за проигравших Пабло Фернандес. В дополнительное время победу «Осасуне» принес гол Эрика Монтеса, который забил в свои ворота.

На 84-й минуте красную карточку получил игрок «Химнастик» Фернандес, а на 119-й футболист «Осасуны» Пабло Ибаньес.

Соперник «Осасуны» по 1/8 финала турнира определится позже в результате жеребьевки.