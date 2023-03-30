Игроки «Валенсии» оплатят болельщикам автобусы для выезда в Альмерию

Футболисты «Валенсии» оплатят болельщикам автобусы для поездки на гостевой матч с «Альмерией», сообщает Marca.

На прошлой неделе руководители клуба объявили, что оплатят автобусы болельщикам, которые поддержат команду на выезде в Альмерии.

После этого объявления были выкуплены практически все 500 билетов, доступных для продажи Узнав об этом, игроки обратились к руководству клуба с просьбой взять на себя расходы на транспорт.

«Валенсия» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице ла лиги, набрав 26 очков за 26 матчей.

Матч 28-го тура чемпионата Испании против «Альмерии» состоится 9 апреля, начало — 19.30 мск.