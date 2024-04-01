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Испания

Сегодня, 08:53

Иско похвалил игроков «Бетиса» за выступление в матче с «Жироной»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Бетиса» Иско подвел итоги матча с «Жироной» в 30-м туре чемпионата Испании — 2:3.

«Жаль, что проиграли, я считаю, что команда провела хорошую работу. Мы мало пропустили, но забили три гола, которые нам очень навредили. Мы знали, что это была сложная игра, но я думаю, что мы справились. Мы находимся в плохой динамике, и нам нужно положить этому конец как можно скорее», — цитирует Иско Marca.

«Жирона» занимает третье место, набрав 65 очков. «Бетис» занимает седьмое место с 42 очками.

В этом сезоне Иско провел 24 матча, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Иско Аларкон (Иско)
ФК Бетис
ФК Жирона
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