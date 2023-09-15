Испанский суд запретил Рубиалесу приближаться к футболистке Эрмосо ближе, чем на 200 м

Национальная судебная коллегия Испании приняла решение запретить бывшему главе Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луису Рубиалесу приближаться к футболистке женской сборной Дженнифер Эрмосо, сообщает La Sexta.

Судья Франсиско де Хорхе наложил на Рубиалеса запрет «на приближение в радиусе 200 м к Эрмосо», а также на общение с ней в ходе расследования дела, возбужденного по факту поцелуя, который произошел после финала чемпионата мира-2023.

В своем постановлении судья отклонил ходатайство прокуратуры о назначении Рубиалесу регулярных судебных заседаний, а также ходатайство адвоката Эрмосо об аресте имущества обвиняемого в качестве меры пресечения.

Ранее стало известно, что испанские футболистки, которые выиграли чемпионат мира-2023, не намерены возвращаться в национальную команду.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку.

После скандала специалист объявил об уходе с поста главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.