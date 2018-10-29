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Испания

29 октября 2018, 08:35

Источник: Лопетеги попрощался с игроками "Реала"

Илья ЕРОФЕЕВ
корреспондент
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Как сообщает Marca, главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги точно покинет свой пост. В воскресенье, 28 октября, мадридцы разгромно проиграли "Барселоне" со счетом 1:5 в 10-м туре чемпионате Испании.

52-летний Лопетеги поблагодарил игроков "Реала" за совместную работу, пожелал им всего хорошего. По данным Marca, тренер завершил речь фразой "прощаюсь с вами – на всякий случай".

Ранее сообщалось, что в понедельник, 29 октября, "Реал" возглавит бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте.

Антонио Конте
Хулен Лопетеги
ФК Барселона
ФК Реал
ФК Челси
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