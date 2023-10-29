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Испания

Сегодня, 00:04

Матч «Кадиса» и «Севильи» в ла лиге завершился ничьей

Алина Савинова
Лукас Окампос.
Фото ФК «Севилья»
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«Кадис» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» в матче 11-го тура ла лиги — 2:2.

Первый тайм остался за хозяевами — по голу за команду забили Крис Рамос и Дарвин Мачис. Во втором тайме гости сравняли счет благодаря забитым мячам Лукаса Окампоса и Ивана Ракитича.

Защитник «Кадиса» Фали получил травму глаза и на 46-й минуте игры был вынужден покинуть поле.

«Севилья» сохраняет 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 10 очков. «Кадис» с таким же количеством очков расположился на строчку ниже.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
28 окт, 22:00. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
2:2
Севилья
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Кадис
ФК Севилья
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