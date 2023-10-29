Матч «Кадиса» и «Севильи» в ла лиге завершился ничьей

«Кадис» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» в матче 11-го тура ла лиги — 2:2.

Первый тайм остался за хозяевами — по голу за команду забили Крис Рамос и Дарвин Мачис. Во втором тайме гости сравняли счет благодаря забитым мячам Лукаса Окампоса и Ивана Ракитича.

Защитник «Кадиса» Фали получил травму глаза и на 46-й минуте игры был вынужден покинуть поле.

«Севилья» сохраняет 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 10 очков. «Кадис» с таким же количеством очков расположился на строчку ниже.