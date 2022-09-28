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Испания

28 сентября, 16:30

Карим Бензема получил награды лучшему игроку и бомбардиру сезона-2021/22 ла лиги

Виктория Кравченко
Карим Бензема.
Фото Соцсети

Нападающий «Реала» Карим Бензема по итогам прошлого сезона чемпионата Испании завоевал три индивидуальные награды.

На церемонии, которую ежегодно проводит спортивная газета Marca, игроку вручили трофей Пичичи (лучшему бомбардиру сезона), приз Ди Стефано (лучшему игроку) и приз игроку сезона по версии болельщиков.

В прошедшем сезоне 34-летний французский форвард забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач в 46 матчах за мадридцев во всех турнирах в прошедшем сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Карим Бензема
ФК Реал
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