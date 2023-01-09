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Испания

Сегодня, 15:26

Карло Анчелотти — лучший клубный тренер 2022 года по версии IFFHS

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти признан лучшим клубным специалистом по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Второе место занял Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити». Третье — главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, который выиграл африканскую Лигу чемпионов с командой «Видад Касабланка».

Топ-10 лучших тренеров 2022 года по версии IFFHS:

1. Карло Анчелотти («Реал Мадрид») — 245 баллов

2. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 45 баллов

3. Валид Реграги («Видад Касабланка») — 40 баллов

4. Юрген Клопп («Ливерпуль») — 20 баллов

5-6. Жозе Моуриньо («Рома») — 15 баллов

5-6. Оливер Гласнер («Айнтрахт Франкфурт») — 15 баллов

7-8. Унаи Эмери («Вильярреал» / «Астон Вилла») — 10 баллов

7-8. Юниор Дориваль («Сеара» / «Фламенго») — 10 баллов

9-10. Абель Феррейра («Палмейрас») — 5 баллов

9-10. Хьюго Ибарра («Бока Джуниор») — 5 баллов.

«Реал» во главе с 63-летним Анчелотти в 2022 году стал чемпионом Испании, завоевал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Источник: https://iffhs.com/posts/2461
Карло Анчелотти
Хосеп Гвардиола
ФК Реал
Жозе Моуринью
Юрген Клопп
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