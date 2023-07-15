Анчелотти: «Я понял, что нужно подстраиваться под игроков, чтобы им было комфортнее»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как изменится игра клуба в новом сезоне.

«Когда я начал тренировать у меня была четкая идея, и я не подстраивался под игроков. У меня был опыт в «Парме», когда Роберто Баджо хотел играть на позиции плеймейкера, но я не стал менять схему [под него]. Он перешел в другую команду [в «Болонью» в 1997 году]. Тогда я был не прав.

В «Ювентусе» с Зиданом, я начал понимать, что должен подстраиваться под игроков. Игроки должны ощущать себя в комфортной среде. Я подстраиваюсь под них до сих пор.

В предстоящем сезоне мы сыграем другой схемой. Та, что была раньше — сделала нас очень успешными, но нужен новый стиль. Мы опробуем его в туре, лучше времени не придумаешь», — цитирует Анчелотти ESPN.

Ранее сообщалось, что «сливочные» будут играть с новой схемой.