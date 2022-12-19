Анчелотти сомневается, что Криштиану Роналду уедет играть в клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем экс-нападающего мадридского клуба Криштиану Роналду.

«Я не знаю, что Роналду будет делать в будущем. Он все еще хочет конкурировать на очень высоком уровне. Не думаю, что арабский мир в этом плане ему подходит», — цитирует Анчелотти Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с 37-летним форвардом. До этого футболист дал скандальное интервью, в котором раскритиковал клуб, тренеров и бывших партнеров по команде.

В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «красных дьяволов», забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что форвард может подписать там контракт с клубом «Аль-Наср». Футболисту предлагали контракт на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.