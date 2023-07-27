Анчелотти — о победе над «Манчестер Юнайтед»: «Это был хороший матч. Все идет отлично»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о товарищеском матче с «Манчестер Юнайтед» (2:0).

«Это был хороший матч. Мы играли хорошо, особенно в первом тайме. Мы защищались лучше, чем в первой игре. Во втором тайме мы показали хороший настрой. Мы остались довольны. Отсутствие Куртуа? Он имеет небольшую травме, нет смысла рисковать им, как и Гюлером. Игра по новой системе? Все идет хорошо. Винисиус отлично адаптируется, и ему это нравится. Позиции Родриго и Винисиуса создают большую опасность, когда мы выигрываем мяч. Беллингем добавляет качества», — цитирует Анчелотти Marca.

В следующем товарищеском матче «Реал» сыграет против «Барселоны» (30 июля), а «Манчестер Юнайтед» встретится с дортмундской «Боруссией» (31 июля).