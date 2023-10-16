Карвахаль — об игроке сборной Испании Гави: «Он — гений»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль рассказал, что думает об игре товарища по сборной Испании Гави, который забил победный гол в матче отбора к Евро-2024 против Норвегии. Игра проходила в Осло и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

«Ему всего 19 лет, а он уже играет в стартовом составе «Барселоны» и сборной Испании. Что тут сказать? Он — гений», — цитирует Карвахаля Barca Universal.

19-летний Гави стал самым молодым игроком, достигшим отметки в 25 матчей за сборную.

Футболист дебютировал за сборную Испании в 2021 году в возрасте 17 лет. На счету хавбека пять забитых мячей за команду.