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Испания

Сегодня, 06:56

Экс-хавбек «Атлетико» да Кунья оценил уровень игры команды в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Бывший бразильский полузащитник Диего Рибас да Кунья рассказал, что думает о нынешнем уровне «Атлетико». Ранее экс-игрок мадридцев признался, что следит за успехами команды Диего Симеоне.

«Я смотрю матчи ла лиги и Лиги чемпионов, стараюсь не упускать возможность посмотреть игру «Атлетико». Команда всегда конкурентоспособна. Симеоне как всегда удалось найти правильный баланс. «Атлетико» изменил стиль, но сохранил свой уровень», — цитируют игрока испанские СМИ.

В турнирной таблице ла лиги «Атлетико» идет на 4-м месте с 19 очками.

ФК Атлетико
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