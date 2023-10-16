Экс-хавбек «Атлетико» да Кунья оценил уровень игры команды в этом сезоне

Бывший бразильский полузащитник Диего Рибас да Кунья рассказал, что думает о нынешнем уровне «Атлетико». Ранее экс-игрок мадридцев признался, что следит за успехами команды Диего Симеоне.

«Я смотрю матчи ла лиги и Лиги чемпионов, стараюсь не упускать возможность посмотреть игру «Атлетико». Команда всегда конкурентоспособна. Симеоне как всегда удалось найти правильный баланс. «Атлетико» изменил стиль, но сохранил свой уровень», — цитируют игрока испанские СМИ.

В турнирной таблице ла лиги «Атлетико» идет на 4-м месте с 19 очками.