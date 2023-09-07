Кепа считает, что Модричу рано завершать карьеру

Голкипер «Реала» Кепа Аррисабалага заявил, что игроку мадридцев Луке Модричу рано задумываться о завершении карьеры.

«У него выдающийся набор качеств, ему рано заканчивать с футболом. Думаю, он должен играть как можно дольше — настолько долго, насколько возможно. Он ключевой игрок «Реала», его все очень любят», — заявил на пресс-конференции вратарь.